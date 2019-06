Several area students were named to the Finger Lakes Community College dean's list for the spring 2019 semester.

Avoca: Caitlin Lewis.

Bath: Taylor Gerhart and Katherine Van Amburg.

Beaver Dams: Nicholas Woodard.

Dundee: Cynthia Arthurs, Sharon Crans, William Fryburger, Daniel Johnson, Hannah Miller, Natasha Pym, Courtney Woodruff and Rachel Woodruff.

Fairport: Courtney Abate, Madeline Anderson, Joseph Callahan, Michael Cordes, Ellen Coyne, Rachael Eckerson, Tena Manliguis, Hannah Miller, Chadvick Olson, Erin Pelletier, Kelly Sejdic, Ned Shipley, Olivia Smith, Amanda Willing and Emma Yusko.

Hammondsport: Aleksandar Ajder, Deanna Leary and Arthur Twist.

Horseheads: Emily Dobbs and Michael Kellogg.

Penn Yann: Ryan Andersen, Andrea Chermak, Christopher Chermak, Kelly Coriale, Cade Curbeau, Estella Garcia, Constance Glover, Kristen Hamilton, Erik Hobbs, Joelle Jensen, Jonathan Karcher, Megan Keech, Casey Martisch, Jessica Monroe, Riley Pallar, Kristen Prodromou, Lily Schwartz, Brittney Shamma, Johanna VanEtten, Drew Wertman, Sarah Wilder and Wesley Youngman.

Prattsburgh: Molly Jensen, Natalie Jovanelli and Mackenzie Lynk.

Wayland: Kurt Hass and Ashton Kastner.

To be named to the dean’s list, students must have a 3.5 GPA.