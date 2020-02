SCIO — Scio Central School has announced its second quarter honor rolls.

High Honor Roll

Grade 12

Analiese Babbitt, Nichole Bosma, Beyza Bozkurt, Kirsten Budinger, Chandler Cobb, Jacob D'Arcy, Alex Field, Allison Goodrich, Brendan Graves, Cameron Kelsey, Lauritz Kruse, Leila LaJoie, Gwendolyn Lamphier, Megan Murray, Cayden Nickerson, Patryk Pietruszka, Renee Schoonover, Ashlynn Scotchmer, Elia Travaini, Bahrul Ulum, Tristen Woodruff

Grade 11

Cory Bolzan, Jackson Broach, Alea Comstock, Brooke Crossley, Ariana Fields, James Fuller II, Harlan Gates, Luna Kling, Race Printup

Grade 10

Lily Babbitt, Corey Field, Joseph Nickerson, Simge Sahbaz, Benjamin Weimer

Grade 9

Kiara Grover, Chase Kinnicutt, Mia LaClair, Brenden Loucks

Grade 8

Sophie Bolzan, Alexis Crossley, Cole Davenport, Jamie Foster, Lillie Griswold, Drake Irvin, Tyler Nickerson, Eli Wade, Gregory Wesche

Grade 7

Izabell Wade

Grade 6

Jeremiah Brown, Ethan Davenport, Landon Davenport, Nathan Griffiths, Adalyn Griswold, Jocelyn Nickerson, Megan Ramsey, Cassidy Scholla, Liam Smith, Peter Thompson, Brea Williams, Marcus Witt

Grade 5

Alivia Crossley, Silas Davenport, Abagayle Dickerson, Jaelynn Dunham, Garrett Griffiths, Alivia Harris, Jake Lewis, Ella Perry, Ethan Robbins, Noah Roberts, Payson Root, Mayson Walsh

Grade 4

Brielle Allen, Cierra Davenport, Dravyn DeBock, Peyton Charles, Lacey Sherlock

Grade 3

Myah Billings, Lucas Carter, Cohen Claire, Logan Fountain, Emma Hammonds, James Hoffman, Madison Kamrowski, Avery Lunn, Jaxon Nickerson, Addyson Sekoll, Alton Simmons, Shawn Wade Jr.

Honor Roll

Grade 12

Mehgan Force, Szabolcs Nagy, Dominic Tronetti, Jack Weimer

Grade 11

Hunter Beckman, Wesley Gates, Randi Greenman, Preston Kinnicutt, Cheyenne Layman, Charles Loucks, Kahley Rhodes, Ryan Schneider, Emily Stilson, Celina Warboys, Camryn Wiech

Grade 10

Jude Marion, Shawn Patrick, Angel Turner, Trace Woodruff

Grade 9

Ayden Faulkner, Maximus Morris

Grade 8

Wyatt Stebbins, Nora Thompson

Grade 7

Liam Cooper, Cooper Greenman, Hailey Illerbrun

Grade 6

Tayla Brenna, Bryson Covell, K'Lah Dent, Mason Edwards, Lilly Killingbeck, Loretta Killingbeck, Owen Lewis, Kenneth Schrader, Daelyn Willetts, Jadyn Wonderling

Grade 5

Caylin Brenna, Joseph Clark, Jordyn Nickerson, Savannah Quiggins

Grade 4

Alex Alloy, Elinor Cook, Kalvary Davenport, Kaylee Davenport, Michaela Hardy, Lincoln Lamphier, Mackenzie McFall, Isabella Richardson, Ava Saxton, Amanda Sili

Grade 3

Austin Charles, Jaelynn Cornelius, Carson Jacobs, Kennedy Lanphier, Audri Mielke, Courtlie Walsh, Bryson Williams