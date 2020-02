WAYLAND — Wayland-Cohocton Central School has announced its second quarter honor and merit rolls.

High School Merit Roll

9th Grade

Lane Babcock, Victoria Bevis, Olivia Cambier, Peter Carr, Peter Cicero Jr., Jaiden Coombs, Christian Delaney, Emily Feely, Evan Gotshall, Celeste Harvey, Aidan Hoover, Gage Kubitz, Lyda McDonald, Jett Meldrum, Matthew Neitz, Vanyo Nielsen, Nataleigh Teed, Mya Terry;

10th Grade

Brandon Canute, Tyler Domm, Kaitlyn Doty, Reagan Ferguson, Samuel Gemmill, Grace Hanggi, Colton Herrington, Jonathon Hersh, Mason Hillier, Haley Hoyt, Tyler Jordan, Sarah Keppen, Jallyssa Lafferty, Madison Levee, Nadia O’Neal, Christopher Otis II, Preston Price, Dillin Quackenbush, Gabriella Rizzieri, Rose Sabins, Emily Sanford, Molly Simms, Charles Spencer, Benjamin Teed, Kyra Trimboli;

11th Grade

Andrew Allison, Ra’Jhod Calvin, Cole Carney, Allie Chapman, Ryleigh Curtis, Tiffanie Drum, Dustin George, Caleb Hanggi, Xander Hayward, Jessica Hillier, Savannah Johnson, Jacob Kelley, Hannah McGregor, Nathaniel Michielsen, Cheyanne Ritchey-Yeoman, Anthony Schumacher, Jacob Seiwell, Nathan Smalt, Jared Stevens, Kendra Stewart, Johnathan Washburn;

12th Grade

Hayley Bouck, Caitlyn Briggs, Logan Brown, Parker Clark, Michelle Conti, Luke Farris, Cora Fraim, Hailey Gotshall-Vangorder, Rio Jacobs, Hayleigh Nadeau, MacKenzie Parsons, Logan Sabins, Abigail Sackett, Douglas Shanley III, Dalton Simms, Collin Stewart, Ethan Trischler, Kyle Vosburgh, Ashlyn Weitzel-Burritt, Benjamin Wood;

High School Honor Roll

9th Grade

Marissa Abbott, Kendall Allen, Savannah Allen, Kloe Azzi, Jaime Baker, Kadyn Brown, Samanatha Brown, Makayla Champaign, Teresa Cicora, Dustin Clark, Skye Cody, Charidi Davis, Ethan Emigh, Michael Gammell, Jade Harvey, Brooke Lander, Ariana Obrochta, Mackenzie Pickard, Jayden Richardson, Titan Rocha, Nora Schubmehl, Madison Spencer, Lila Wolfanger, Kyle Worden;

10th Grade

Griffin Abramowski, Brooke Adams, Kimberlee Ayers, Zachary Bailey, Mia Barrett, Ryan Belanger, Kenneth Brewer, Promise Chapman, Akira Coates, Madison Conrad, Brogan Cotter, Trevor Donlon, Abigail Gleason, Charina Gray, Samuel Hoffman, Kaiden Holbrook, Emma Huber, Jake Joseph, Darnell LaPlant, Leah Lock, Jason Mastin, Chelsie Mehlenbacher, Courtney Merrill, Damian Strait, Daniel Tolner;

11th Grade

Andrew Aldrich, Elijah Anderson, Karen Baker, Maria Baker, Sierra Bowers, Franki Braziel, Kasey Buckley, Matthew Burritt, Lanie Coley, Hannah Fairbrother, Stephanie Fox, Darren Goodman, Jeremy Hoey, Sarah Hoppough, Greta Huber, Kailey Johnson, Kaitlyn Kimmel, Autumn Ladd, Thomas Mead, Jack Mulford, Chandler Potter, Jaden Rocha, Alexander Sanders, Justin Schwab, Cari Stern, Sydney Wetherbee, Andrea Wolfanger, Julia Zastawrny;

12th Grade

Eloise Allen, Isabella Belmonte, Karissa Bosh, Melesa Braziel, Adara Cambier, Caleb Cansdale, James Carman, Arianna Celentano, Cate Cicero, Savanna Clark, Grace Conrad, Maryann Corby, Kayden Feinman, Claire Ferro, Alissa Ford, Jennifer Ford, Chloe Fox, Olivia Furia, Kaya George, Kala Gielen, Alexander Gleason, DeAndre Green, Shaunta Green, Caitlyn Hersh, Ayslinn Holbrook, Justin Horton, Cameron Huber, Rachel Joseph, Cecilia Kuhn, Samuel Lazarus, Olivia Lewis, Calem Merrill, Connor Norton, Tristan Palmer, Briana Pape, Austin Pickard, Dylan Price, Jordyn Quackenbush, Benjamin Reigelsperger, Jared Ruch, Colby Smith, William Smith, Evan Snyder, Kaitlyn Wager, Erin White, Ethan White, Grace Willis, Sydnie Worden, Emily Yeoman, Nikolai Zastawrny.

Middle School Honor Roll

7th Grade

Marley Abrowski, Valarie Barager, Kloey Bush, Virginia Carr, Dolan Cotter, Sammuel Drake, Kayla Flickinger, Rachael Gray, Harlee Grodis, Helena Jones, Johnathan Lander, Charlie LeRoux, Lilyin Mellick, Charles Mulford, MaryLi Nielsen, Theressa Swingle, Aadynn Watkins, Owen Wolfanger;

8th Grade

Ava Baker, Markus Brehm, Aiden Burritt, Alexander Carney, Cadence Chapman, Charlotte Coats, Memphis Collen, Marissa Collins, Nevaeh Culbertson, Elijah Currier, Sarah Didas, Hailey DiSchino, Elizabeth Eddy, Ashley Feely, Charles Feinman, Reese Ferguson, Lucas Gettys, Zachary Green, Sarah Hart, Kaitlyn Harvey, Lakota Johnson, Landon Joseph, Amelia Kimmel, Wyatt Mastin, Connor Mead, Wes Morrell, Joseph O’Neal III, Marah Root, Myles Schubert, Gabrielle Sick, Jesse Smith, Rachel Tant, Hunter Trischler, Jillian Uhl, Audrey Vosburg, Eli Vosburg, Joshua White, Trina White, Olivia Yacono,

Middle School Merit Roll

7th Grade

Alanna Amedick, Elijah Berry, Nevaeh Byron, Charles Caskey, Ambria Didas, Dylan Drew, Abigail Ferro, Ella Hite, Ocean Hodziewich, Abigail Mack, Morgan Moses, Ian Tatlock, Hunter-James Tucker, Taylor Walker, Isabel Whitney, Julia Wray;

8th Grade

Cadence Ames, Billy Brunner, Alexis Bush, Mya Button, Benjamin Canute, Cheyenne Capezza Catherine Carney, Kadan Cook, Claire Donlon, Lillian Downs, Ryan Fisher, McKenzie Fox, Courtney Goodwin, Adrianna Griswold, Gabrielle Guido, Amber Lazarus, Bryce Lippens, Kailyn Mark, Issac Mehlenbacher, Alyssa Nowak, Madyson Pickard, Dakota Pifer, Alexsandra Powell, Alexander Rider, Makayla Rizzieri, Kurtis Schauer, Justin Schecter, Jesse Shanley, Merissa Slayton, Job Theobold, Alana VanHorn, Zachary VanNorman, Johnathen Whitmer.