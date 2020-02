AVOCA — Avoca Central School announces its honor rolls for the second marking period.

High honor roll

Grade 12

Beecher, Isabelle; Brandow, Brady; Harrell, Riley; Jones, Jeffrey; Klem, Danielle; Longwell, Stephenie; Miller, Jessie; Pimm, Shauna; Polmantee, Caleb; Pratt, Olivia; Stilson, Benjamin, Stowe, Delaney; Stowe, Devin; Wasserman, Nathaniel; Weldy, Alexis.

Grade 11

Crane, Lillian; Ferguson, Kirsten; Jensen, Jonathan; Jud, Selina; Wasserman, Alexander.

Grade 10

Allen, Caitlyn; Mendoker, Edward; Stowe, Riley; Vosburg, Haley.

Grade 9

Abbott, Haden; Barros-Clymo, Dominic; Crane, Isabella; Forte, James; Nichols, Tyler; Payne, Kontessa; Stilson, Josiah; Taylor, Jacob.

Grade 8

Beecher, Lydia; Bennett, Ian; Cansdale, Paityn; Julien, Kaylen; Kilmer, Olivia; Peterson, Noah Snyder.

Grade 7

Natalie Barros-Clymo, Peyton Button, Isabelle; Campbell, Lily Ann; Cook, Lilah; Crane, Vivian; Garcia, Emily; Goodrich, LauraAnn; Harrell, Elise; Harrell, Ellie; Heale, Bryan; Lenhardt, Ryan; Pritting, Sabrina; Reinbold, Chase; Smalt, Sienna; Stilson, Daniel; Westbrook, Braelyn.

Grade 6

Lucas Burgett, Emily Olin, Aniel Pena Valentin, Kansas Trinkle

Honor roll

Grade 12

Gay, Jolien; Jackson, Whitney; Ogorzalek, Krystian; Slayton, Jordan; Stark, Tristian; Stewart, Hannah; Vosburg, Matthew.

Grade 11

Bates, Walker; Beecher, Sophia; Chadwick, Ashley; Cooley, Joshua; Dailey, Savannah; Spencer II, Shawn; Switzer, Mya; Walden, Jacob.

Grade 10

Gerych, Tucker; Loucks, Lacey; Luckenbach, Carlee. .

Grade 9

Cooper, Hannah; Giglio, Bryce; Harrell, Jenna; Klem, Nicholas; Ogorzalek, Alaina; Oliver, Jackson; Ridley, Cadance; Soles, Ashlynn; Stewart, Connor; Sullivan, Shannon.

Grade 8

Abbott, Christopher; Comfort, Tyson; Gardner, Morgan; Gay, Kendra; Mendoker, Timothy; Shuart, Noeshia; Smith, Brooke; Walburn, Isabelle.

Grade 7

Judkins, Jazmyn; VanOrder, Daniel.

Grade 6

Emily Cook, Michael Kull, Alyce Wortman