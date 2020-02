CANISTEO — The Canisteo-Greenwood Central School District has announced its honor rolls for the latest marking period.

High-Honor Roll

Alger, Caleb; Allen, Ashley; Allen, Gracie; Allen, Jayden; Allen, Katelyn; Ambuski, Savannah; Argay, Alyvia;

Bailey, Dylyn; Baker, Pearl; Barker, Corey; Bloom, Riley; Bob, Gavin; Booth, Thomas; Brizzee, Gloryann; Brizzee, Hailey Rose; Brizzee, Jordan; Brumfield, Nathaniel; Burd, Ayden; Burd, Brooke; Burdick, Alaina; Burdick, Tyler; Button, Camryn; Button, Kendal; Button, Nathan; Button, Rylee;

Carbone, Bailey; Carbone, Kaitlin; Casterline, Jaxon; Chamas, Rami; Chen, Zyoung; Clark, Macenzie; Cline, Julie; Cobin, Trent; Coddington, Alicia; Coddington, Sarah; Cole, Adriana; Cole, Haleigh; Connolly, Braelyn; Cosme Loaeza, Sheily; Cox, Johnathan;

Dailey, Austin; Dale, Timothee; Davis, Ashton; Davis, Hailey; Davis, Nicolas; DeLeon, Brody; Dennis, Isabell; Dininny, Kaleb; Dininny, Koralee; Dodge, Peyton; Drake, Caleigh; Drouin, Noah;

Evingham, Jacob;

Fay, Jacob Paul; Ferris, Cole; Ferris, McKenna; Flaitz, Alexis; Flanagan, Brayden; Ford, Meah; Forshee, Caitlyn; France, Carter; France, Claudia; Franclemont, Annabelle; Freberg, Chloe; Freeland, Lauren;

Gaines, Kaylie; Gardner, Kassidy; Gerbes, Kiersten; Giles, Alexander; Giles, Rachel; Gonzalez, Nicholas; Gonzalez, Trinity; Greenfield, Alexandra; Greenfield, Irelyn; Greenfield, Zachary; Guild, Kara;

Hamilton, Collin; Havens, Colton; Hayes, Wynter; Heisel, Bailey; Hemler, Hannah; Herrera, Sophia; Herrick, Holly; Herrick, Leanna; Hosmer, Mitchell; Houghtaling, Ariel; Houghtaling, Brody; Houghtaling, Jacob; Howard, Jennie; Howard, Jerzie; Howell, Taneeka; Hoyt, Aidan; Hoyt, Logan; Huette, Graziella; Hurd, Allie;

Jessup, Kaleb;

Keough, Kelsey; Kepner, Lukas; Kepner, Payton; Kilsdonk-Klees, Sage; Kitka, Caleb; Knowles, Kaiden;

Lain, Aaron; Lamphier, Colby; Lamphier, Courtney; Lehman, Sarah; Leonard, Sierra; Lewis, Rachel; Loper, Briar; Lurcock, Charles; MaGill, Ean; Markel, Lauren; Mason, Lucas;

McAneney, Liam; McCaffery, Hunter; McCarthy, Alexander; McCarthy, Andrew; McCarthy, Zachary; McChesney, Devin; McChesney, Sierra; McGregor, Lucas; McInroy, Brielle; Meehan, Thomas; Merry, Jolynn; Mills, Alison; Mills, Laura; Mitchell, Joseph; Mix, Hailey; Mix, Holly; Morling, Andrew; Morling, Diana; Mullen, Lillian; Mullen, Madalyn; Mullen, Marian; Mullen, Sophia; Mullen, Spencer;

O’Brien, Madison; O’Dell-Oriend, Caleb; Ordway, Christopher; Ordway, Geran; Ordway, Liberty;

Panaccione, Aiden; Perry, Teegan; Peters, Chance; Peters, Peyton; Pierce, Allison; Pierson, Shakayla; Pogue, Torin; Postilli, Natalie; Potter II, Robert; Prete, Nathan;

Quick, Austin;

Rao, S S Kasmir; Reese Jr., Jonathon; Reese, Destiny; Reitnauer, Emily; Rexford, Lily; Rexford, Mya; Richardson, Kennedy; Roach, Elizabeth; Robarge, Maeve; Robbins, Alex; Ross, Cynthia;

Sable, Skylar; Santiago III, Roque; Sapp, Gavin; Sarvis, Evan; Sawyer, Sylas; Sciorra, Courtney; Sekoll, Marisha; Sexton, Logan; Sharp, Menzo; Sharp, Taegan; Shinebarger, Makaila; Slayton, Codey; Slayton, Ryder; Smith, Allie; Smith, Brandon; Smith, Brooke; Smith, Deshawn; Smith, Halley; Smith, James; Stellitano, Blake; Stevens, Ryan; Stewart, Aidan; Stewart, Amylia; Stewart, Cael; Stewart, Christopher; Stewart, Keagan; Stewart, Troy; Stewart, Zaida; Streeter, Matthew; Streeter, William;

Thompson, Melody; Troy, Betty;

Valentine, Patrick; Vance, Hannah;

Walsh, Kiley; Warner, Karis; Warner, Ryan; Warren, Dorrance; Warriner, Noah; Warriner, Simon; Wellenstein, Alexandria; Wellenstein, Kaiden; White, Mariah; Whitmore, Aubrie; Whitmore, Collin; Wilcox, Victoria; Williamson, Andi; Williamson, Genna; Williamson, Kylie; Williamson, Owen; Willis, Gaige; Willis, Taci; Woodward, Braidon; Woodworth, Cadence; Woodworth, Madison; Woodworth, Mercades

Zeh, Beau

Honor Roll

Ackerman, Cory; Allen, Jocelyn; Amidon, Evan; Amidon, Matthew; Argay, Caden;

Bebout, Alexandria; Bebout, Patricia; Bixby, Ryan; Blake, Faith; Bossick, Taiylar; Brown, Dakota; Burdick, Logan

Campbell-Dennis, Cordelia; Casterline, Jett; Chaffee, Cole; Chaffee, Owen; Coddington, Leah; Cox, Collin; Crook, Jaxson;

Davis, Danyka; Davis, Paiton; Deebs, Mark; DeJesus, Xavier; Dennis, Domonic; Dombert, Christian; Dombert, Zackariah

Fernandez, Jose; Flanagan, Brent; Flett, Caleb; Flint, Kiley; Ford III, Roderick

Gouger, Anthony; Graves, Hannah; Greiss, Avoriaunna; Guild, Christopher

Hausman, Lennon; Hosmer, Ethan; Hosmer, Will; Houghtaling, Dale; Howard Jr., John; Hughes, Jacob; Hurlburt, Zommus

Jessup, Alyssa; Jiusto, Jack

Keough, Allyson; Kilmer, Luke; Knight, Micheal; Krehbiel, Tammi

Lucas, Jolene; Lurcock, Skye

Mason, Alexander; Matacale, Bethany; Mayer, Landon; McMindes, Trent; Miles, Cherokee; Mulhollen, Liam; Mullen, Jacob

Nichols, Kristian

Oles, Jacob

Palmer, Keyana; Palmer, Payton; Payne, Riley; Pfaff, Layklyn; Postilli, Christian; Prete, Tyler; Puorro, Adam

Remchuk, Jr., Timothy; Robarge, Vivien; Ross, Ethan; Russell, Craig

Sanford, Jordyn; Schamerhorn, Caleb; Schlick, Carlee; Schlick, McKenzey; Schultz, Logan; Schwartz, Maddux; Seaman, Toree; Sharp, Mavis; Shuart, Bryson; Slawson, Derric; Smith, Kayla; Smith, Lucas; Stastyshyn, Heather; Stewart, Taige; Studer, Jada

Taft, Damian; Taft, Danica; Tracy-Curry, Taven; Tracy, Sage; Trowbridge, Chelsea

Updyke, Abigail; Updyke, Blake; Updyke, Olivia

Warren, Angel; Williams, Hayden; Williams, Kylen; Wilmoth, Justus; Wint, Gracie; Woodworth, Carleigh

Young, Brayden