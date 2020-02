FILLMORE — Mrs. Chelsey Aylor, Principal at Fillmore Central School, is pleased to announce the following students who have attained Honor Roll status for the 20 week marking period.

Principal's Honor Roll

Grade 7

Julia Beardsley, John Boon, Evelyn Cox, Michaela Lewis, Abigail Reitnour

Grade 8

Jenna Austin, Brandon Buck, Jackson Cool, Matthew Dunmire, John Dunmire, Kylee Ellsworth, Oakley Frazier, Rachel Hatch, Allison Mills, Sawyer Pomeroy, Amelia Rose, Layton Sanasith, Dashiell Sharpe, Morley Sharpe, Zachary Sisson

Grade 9

Katelyn Pastorius, Ryan Ruiz, Mitchell Ward, Mercedes Wolcott

Grade 10

Dominic Incognito, Jadyn Mucher, William Roeske, Carter Sisson, Mellody Stann

Grade 11

Ryan Ballard, Shelby Beardsley, Aaron Buck, Mason Cool, Zach Herring, Gwyneth Howden, Kieran Kelley, Connor McGeorge, Raylynn Ryan, Lydia Schilke, Susan Simmons, Isaiah Voss, Colby Wolfer

Grade 12

Kainan Beardsley, Tayler Bedow, Chase Bernard, Trevor Clark, Luke Cole, Julia Colombo, Patrick DiRienzo, Madison Engler, Emily Hatch, Abigail Hatch, Andrew Hotchkiss, Megan Lewandowski, Blake Prince, Hannah Roeske, Gregory Stann, Ada Sylvester, Riley Voss, Levi Webb, Tobias Webb, Emily Willgens, Danielle Wolcott

High Honor Roll

Grade 7

Jacob Bennett, Gavin Bush, Kiera Engler, Ryleigh Goodliff, Gage Hartman, Alex Hatch, Amy Majoros, Kaitlyn Musicaro, Nathan Tanner, Kaitlin Troupe

Grade 8

Reid Cockle, Gabriel Fraschetti, Jenna Heaney, Delaney Hillman, Emma Hopkins, Preslee Miller, Hope Russell, Grace Russell, Eben Schilke, Noah Strickland, MaKayla White

Grade 9

Olivia Chiu, Henry Decker, Joseph Derck, Cadence Evans, Madison Geertman, Lucas Hersee, Sophia Pastorius, Emily Reed, Ceira Schmidt, Aiden Wagner

Grade 10

Zoe Beardsley, Clancey Cockle, Emma Cole, Hannah Dunmire, Matt Freeman, Haley Hall, Matthew Hatch, Morgan James, Elizabeth Nugent, Isaac Sylvester, Sophia Templeton

Grade 11

Dawson Armison, Jacob Austin, Anna Bliss, Shiloh Ellwood, Kirstin Frazier, Phynix Halbach, Aurora Kraft, Owen Potter, Dylan Valentine, Hannah Wilcox, Alberta Willmart, Emilee Wright

Grade 12

Emma Bower, Easton Cahill, Daniel Colter, Jessica Holmes, Joshua Lewis, Erin Mawn, Sebastian Merrill, Carlee Miller, Mason Rose, Corrin Roth, Kaley Smith, Will Valentine, Jaydin Wolfer

Honor Roll

Grade 7

Kalen Beardsley, Makenzie Buckley, Grace Clark, Destiny Cox, Montana Gayford, Damon Potter, Ryan Vedder

Grade 8

Michael Frazier, Hope Fuller, Caleb Green, Zander Kegley, Destiney Stann, Ava Sylvester, Marcus Wolfer

Grade 9

Emma J Beardsley, Emma N Beardsley, Malory DeRock, Abby Engler, Kada Frazier, Karmen Frazier, Taylor Washburn, Tyler Willgens, Mary Jo Willmart, Annika Wiltsey

Grade 10

Zora Ashton, Duane Bliss, Yanely Cristino, Alex Ellsworth, Raena Hopkins, Kaleigh Kinnicutt, Connor Landcastle, Selena Leonard, Matthew Majoros, Johnathon Mills, Samantha Simmons, Hannah Tanner, Anthony Vedder, Torann Wolfer

Grade 11

Alexia Allan, Cole Armison, Morgan Byer, Devon Oliver

Grade 12

Cortney Beardsley, Nicolas Freeman, Paige Johnson, Brandon Klatt, Kameron Mills, Zach Olver, Gaven Thompson