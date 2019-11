Wednesday Afternoon Ladies League

Maple City Bowl

Current Standings

1. Pizza King 105.5 - 89.5

2. Maple City Dodge 103 - 92

3. The Udder Place 102.5 - 92.5

4. State Farm 101.5 - 93.5

5. 4 Seasons 101 - 94

6. The KP’S 100 - 95

7. Bennett’s 94 - 101

8. T.C.B. Construction 91.5 - 103.5

9. MM&W 90 - 105

10. Billy Schu’s 86 - 109

High games: Nancy Phillips 192, Roberta Drake 181, Bev Schmidt 179.

Maggie & Jiggs Sunday Night League

Maple City Bowl

High series: Hayden Allis 693 (289, 221), John Kleckner 683 (268, 243), Tim Grimm 675 (236, 235, 204), Kris Francisco 616 (216, 211), Rick Dieter 607 (210, 205), Marv Curry 601 (225, 214), Mary Saunders 546 (197, 178), Danielle Freeman 518 (214).

High games: James Lambert 226, Jeff Livingston 222, Josh Howell 214, Timmy Kennell 213, Dave Lohmer 209, Mike Curry 202, April Bradley 199, Jen Hill 185.

Wellsville Youth Bowling

Bowl-M-Over Lanes, Week 10

Preps: Anthony Button-132,103 (319), Macie Mills-100, Mckenzie Wigent-100,130,122 (352), Abigail Flynn-115, Chloe Jackson-108

Juniors: Mikalah Roulo-132, Aleacia Makeley-140.

Majors: Kory Nurse-167,159,185 (511), Jacob Schrlau-164,163 (475).

Week 9

Roll & Grow: Logan Sibble-95 (173), Brayden Nurse-92,109 (201)

Preps: Anthony Button-106,122 (326), Sawyer Gaylord-122, Noah Salmonson-110,109,105 (324), Abigail Flynn-104, Chloe Jackson-103

Juniors: Emma Nelson-147, Clayton Schweigart-152, Dylon Day-134,136.

Majors: Kory Nurse-169,169 (480), Brandon Roulo-155,182 (482), Zach Lehman-156.

KC Swann Roofing League

Community Lanes

Team points: East Wind Nursery 25, Running Bull Farm 5; Community Lanes 24, Fassett Lane 6; Friendship Pharmacy 20, Subway 10; ALCO's 15, Nicholson Pharmacy 15.

High series: Zach Long 224-264-276, 764; Mark Hunter 246-277-213, 736; Max Gilluly 208-224-277, 709; Ted Gordon 289, 682; Kevin Ross 258-222, 670; Michael Wilson 202-234-231, 667; Will White 256-216, 636; Josh Babbitt 224-210-201, 635; Justin Babbitt 221-213-200, 634; Chase Robbins 244-203, 631; Josh Francisco 213-212-202, 627; Dana Ross 221, 613; Adam Hebblethwaite 237-202, 610.

High games: Ron VanDerLinden 236; Karl Nurse 229; Jim Brownell 226; Garry Reynolds 226-206; Bill Burton 223; Craig Brown 221; Bob Drosendahl 215; Dennis Gildner 213 Mike Kuc 211; Todd Landcastle 206; Dave Bentley 205-202; Josh Gordon 204; Chad Voss 204; Andy Bigelow 203.

Tuesday Night Mixed League

Community Lanes, Week 12

Team points: Misfits 2 28, BYE 2; Stephens Construction 19, Fillmore Pharmacy 11; AEI 24, Off Duty 6; Misfits 20; Nicholson Pharmacy 10.

High series: Kirsten Salyer 184,171,179 (534), Shawna Robbins 194 (514).

High games: Brandy Hutchison 166,177, Jim Brownell 204, Tracy Stephens 195, Sarah Hunter 172, Liz Gugino 166

3 Man

Community Lanes

High series: Zach Long 215-212-278, 705; Steve Cook 242-257, 695; Josh Gordon 203-278-203, 684; Ken Pierce 201-233-217, 651; Mike Sallazzo 212-207-214, 633; Brian Pinney 288, 630; Jon Clayson 247, 611; Mike Rix 202-210, 609; Joel Vanik 214, 605; Joe White 21-202, 602.

High games: Steve Ide 202; Andy Bigelow 203-227; Dick Strahan 213-212; Chet Jablonski 232; Mike Pinney 213.

