Wednesday Afternoon Ladies League

Maple City Bowl

Current Standings

1. 4 Seasons 181 - 149

2. The KP’S 174 - 156

3. Pizza King 172 - 158

4. State Farm 172 - 158

5. T.C.B. Construction 169 - 161

6. MM&W 164 - 166

7. Maple Ciity Dodge 161 - 169

8. The Udder Place 157.5 - 172.5

9. Billy Schu’s 151 - 179

10. Bennett’s 148.5 - 181.5

High games: Charlene McGregor 225, 186, Tammy Murray 205, 190, Nancy Phillips 186, Amanda Snyder 181.

High series: Charlene McGregor 567, Tammy Murray 533.

Maggie & Jiggs Sunday Night League

Maple City Bowl

High series: Rick McDaniel 639 (234, 205, 200), Marv Curry 637 (217, 216, 204), Mary Saunders 611 (221, 207, 183), James Lambert 603 (230), Jerry Partridge 603 (224), Tammy Murray 538 (193, 177), Sharon Crandall 531 (198), Danielle Freeman 504 (175).

High games: Jeff Livingston 232, Tim Grimm 226, Ron Kennell 224, Brad Spicer 223, Jeff Beyea 213, Bruce Hill 208, Mike Halbert 207, Rick Dieter 205, Mike Pierce 202, Liz Stauffer 182, Charlene McGregor 179, Ella Grimm 175, Barb Kennell 175.

Wellsville Youth Bowling

Bowl-M-Over Lanes, Week 18

Roll & Grow: Cayla Jackson 100.

Preps: Anthony Button 105, Noah Salmonson 130 (301), Macie Mills 104.

Juniors: Kory Nurse-200,258,196 (654)

Majors: Brandon Roulo 172, Jacob Schrlau 160,181 (481).

KC Swann Roofing League

Community Lanes

Team points: Friendship Pharmacy 21.5, Subway 8.5; Nicholson Pharmacy 16.5, ALCO's 13.5; Fassett Lane 21, Community Lanes 9; Running Bull Farm 17.5, East Wind Nursery 12.5.

High series: Josh Gordon 236-235-254, 725; Gary Robbins 223-262, 684; Dave Bentley 246-246, 673; Zach Long 257-226, 666; Karl Nurse 258-232, 664; Kevin Ross 246-216, 654; Craig Brown 230-220, 639; Justin Babbitt 225-222, 638; Andy Bigelow 226-217, 629; Ted Gordon 235-202, 628; Bob Drosendahl 236-200, 626; Adam Hebblethwaite 246-204, 622; Brett Norris 226-223, 612; Caleb Swann 203-212, 609; Josh Francisco 214-203, 606; Mark Wigent 212-206, 603; Josh Babbitt 257, 603.

High games: Mark Hunter 245; Eric Brodman 215; Art Simmons 214; Dana Ross 204-203; Mike Kuc 204-202; Chad Voss 204; Will White 203; Bill Ross 202; Jim Brownell 201; Ken Pierce 201.

3 Man

Community Lanes

High series: Steve Cook 232-263-224, 719; Mike Rix 236-221-235, 692; Brian Pinney 267-246, 683; Zach Long 201-223, 617; Andy Bigelow 214-210, 609.

High games: Joel Vanik 232; Bill Bigelow 215; Scott Feness 209; Tink Dunlap 215; Jon Clayson 223; Tom Larson 215; Dick Strahan 203; Joe White 224-203; Josh Gordon 225; Mike Sallazzo 234.

— Bowling scores appear each week in The Sunday Spectator.