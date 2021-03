January 2021 Deed Transfers

The Chronicle Express

Deed transfers recorded in the Yates County Clerk's Office during January 2021 include:

Barrington

Viking Land, LLC to Daniel Fassero & Tera L. Unzicker-Fassero, $565,000

David W. & Kara Jiusto to 830 ELR, LLC, $495,000

Richard E. Coffin to Richard E. & Lisa P. Coffin, $0

Kenneth Wade Yartz & Laurel Anne Yartz to David F. Meaney & Lynn K. Meaney, $580,000

Jay & Samantha Norris to Ernest Dewaters, $50,000

Anthony Tartaglia to Anthony & Jacqueline Tartaglia, $1

Stanley I. Dobromil to Anita K. Lane, $818,000

James & Carol Coles to Gordon Goeke & Holly Mattus, $440,000

Debra Weckelman to Debra & Stephen Weckelman, $0

Michael J. Pollack Jr. to Michael J. Pollack III & Ariana E. Pollack

Benton

Michael P. & Kathleen R. Dunning to Mark S. & Frances R. Horst, $231,000

Carolyn & Peter Scotchmer to Peter Scotchmer, $0

Gerald B. Holcomb to Gerald B. & Mary Ann Holcob, $1

Dale A. Lane & Mitchell A. Lehman to All-In Properties Fl, Llc, $200,000

Rovert Cirencione to Chad Christensen, $120,000

Donald C. & Veronica E. Moretensen to Nelson H. & Carolyn H. Weaver, $30,000

Estate Of Phyllis E. Carl to Michael J. Pierce & Euretta Herko-Pierce, $145,000

Italy

Estate Of John Cody to Richard & Cynthia Laflam, $48,000

KALM1 LLC to George R. III Morris, $45,000

Gary K & Doris Chapman to Chapman Irrevocable Trust, $0

Scott M. Chappell & Rebekah J. Rohrer to Scott M. & Rebekah R Chappell, $0

Jerusalem

Sharon L. Benjamin to Melissa M. & William D. Gerhardt, $230,000

Scott Hall & Michelle Labossiere-Hall to Scott Hall & Michelle Labossiere-Hall, $0

Conrad S. & Rachel A. Stoltzfuz to Caitlyn V. & Joshua T. S. Mcfall, $165,000

R. Michael & Sharlene M. Briggs to David A. & Jeanne L. Phillips, $550,000

Raymond S. & Martha Knafo to David M. Hostutler, $125,000

Eli H. & Melissa R. Sensenig to Harold B. & Ella M. Shirk, $240,000

Marvin B. & Lydia H. Sensenig to Eli H. & Melissa R. Sensenig, $310,000

Stephan M. & Theresa L. Plos to Stephen M. & Theresa L. Pulos, $0

James B. & Eleanor H. Kinsman to Elizabeth H. Kinsman Trust, $1

All-In Properties Fl, Llc to West Wood Visions, Llc, $385,313

Christopher Hunt & Mary Elizabeth Staudenmayer to Paul A Dreher, $754,000

Timothy L. McMichael to Eugene H. Stauffer, $50,000

Alan B. & Janice F. Comstock to Ben H. & Wes B. Comstock, $0

Rufus Shirk to Kathy Ferron, $25,000

Michael Hainsworth to Ebaco, LLC, $33,500

Keven T. Bailey & Michael P. D’Abbracci to Sean & Kennedy Brizzee, $140,000

Marsha & Charles A. Senges to Charles A. Senges, $1

Patricia A. Gunderman Irrevocable Trust to Andrew Sheppard, $0

Dale & Julia sollenberger to James & Eileen Biser, $134,300

Gregg D. & Susan B. Layer to Susan B. Layer, $0

David J. Mortensen to Steven L. Werner, $12,500

Middlesex

Terry A Dekouski to Brandon L. Rosato, $85,720

Terry A Dekouski to Christopher D. & Rachael L. Bero, $85,720

Terry A Dekouski to David Bero Jr., $85,720

Jason D. Dekouski to Homree Acreage LLC., $165,000

Carrington Mortgage Services LLC. to Joshua Douglas, $26,200

Heidi C. Piper to Jay A. Yates, $0

Stephen J. Vega & Madelyn Garcia to Alan & Isabell Posner, $620,000

Emma J. Weitzel to Veldon F. Dunton, $90,000

Milo

Timothy Trombley to Wesley Xavier LLC, $200,000

Robert W. & Janet Ingalls Vandine to Vandine Trust, $0

David & Julia C. Mastroberti to Kristen Matthews, $70,000

Seneca Lake Enterprises, LLC to Backyard Outfitters Enterprises, LLC, $1,725,000

Lane & Lane Partners to Christopher L. Hunt & Mary E. Staudenmayer, $275,000

Brown Living Trust to Jeffery S. Parkhurst & Susan M. Hayes, $500

Roger & Paul Mcmillan to Mark Adams, $60,000

Village Of Penn Yan to Sandy Scofield, $3,000

Jenna M. Bernardi to Nathan Bernardi, $0

June Snyder to Devon M. Snyder & Sheryl J. o’Shea, $0

Marvin L. Reigle & Nadine M. Bocek to Timothy N. & Wilma S. Martin, $340,000

Gee Family Trust to Tammy J. Gee, $0

All-In Properties FL, LLC to Christina E. Haeussler & Curtis Bissonnette, $154,000

Potter

Adin M. & Regina B. Horst to Brent & Amanda Reynolds, $174,000

Gregory & Jeffrey L. Macdonald to Jeffrey L. Macdonald, $600,000

Estate Of Joyce L. Wade to James O. & Anna Mae Nolt, $200,000

Roger W. Wohlschlegel, Mark A. Wohlschlegel Sr., David R. Wohlschlegel, Jerald F. Wohlschlegel, Diane L Valder, Rebecca J. Green, Mary Ann Anderson, & Judy L. Roman to Thomas Russesell Farrell, $120,000

Kody W. & Sarah M. Reiff to Kody W. & Sarah M. Reiff, $0

Starkey

Eric M. & Jill M. Koski to Paul W. & Jennifer L. Cowan

Carol Ann Robbins & Vicki Eileen Cadwell to Wilma Jean Cadwell, $0

Janet Meaney to Karen A. Callanan Revocable Trust, $355,000

Homas 7 Joanne M. Donells to Thomas And Joanne Donnells Trust, $1

Nicholas C. Mccurry to Cynthia Maria Ruiz, $155,000

Eileen T. Galvin & Donald R. Cannioto to Nauman M. Qazi & Vilma Serhati, $875,000

Crimson Sky Lodging, LLC to Paul & Stacey Iannuzzelli, $65,000

See Saw Rental to Travis Fracis & Tiffany Marie Hutkowski, $325,000

Jillian & Jeffrey Denmark to Douglas A. Ingram & Lesa M. Smith, $155,000

Joseph A Mileski Trust to Mitchell E. & Melissa A. Fink, $115,000

Alice Pagano to Anthony & Andrew Pagano, $1

Basswood Beach LLC to George Victor Cohen & Ina Merle Maske, $705,000

Last Will And Testament Of Geroge R. Andrews to Jamie L. Blodgett, $75,000

John & Casey Busch to Alvaro Chavez-Gonalez & Akiya M. Brewer, $123,711

Robert K. & Fiona M. Taylor to Doublas G. & Alison M. Chase, $689,000

Adele Giles to Michael Mashewske, $60,000

Torrey

Guy R. Christiansen to Terry G. & Kim Y. Carlson, $9,500

City Hill Excavating, Inc. to Lakeland Farms, LLC, $0

Fred L. & Joyce K. Hall to Dean Popoli & Richelle Pilato, $75,000

Kent & Jennifer Carpenter to Gary C. & Christine F. Myer, $0

Hillard L. Sarver Jr. to Nancy L And Hillard L. Sarver Jr., $0

Steven Werner & Lisa Sidorakis to William B. Riker, $350,000