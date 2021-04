DEED TRANSFERS: February 2021

Staff reports

The Chronicle-Express

Deed transfers recorded in the Yates County Clerk's Office during February 2021 include:

Barrington

William Reilly Jr. to 1115 East Keuka Lake LLC., $995,000

Timothy J. & Donna Ryan to William Merle Kline III & Suzanne Ewing, $165,000

April K. Sutherland to Scott G. Gray, $147.959

MRM Living Trust to Angela Stuart, $74,900

Benton

Harold W. & Sarah Z. Zimmerman, $160,000

Charles E. Christensen to David A. & Mabel A. Martin, $320,000

Eric & Jill Koski to William J. & Teri S. Schanck, $345,000

Ronald A. Schiek & David J. Schiek to David F. Schiek, $1,370,000

Drew H. Spencer to Drew H. Spencer & Jillian R. Spencer, $0

Richard D. & Linda C. Shane to Michael & Nola Dorrington, $0

Samuel R. Heusler, Matthew J. Heusler, Julie E. Button, Valerie A. Pierce & Zina B. Say to Zina Beth Gow, $0

Diane E. DeLooza to Timothy D. DeLooza, $0

Italy

Ryan M. & Cortney C. Teed to Morgan Allen, $209,500

Brian Liese to Christopher & Lisa Rinaldo, $10,000

Westlake Living Trust to Susan Steere, $0

Barry James to Lalonde to Gary J. Socola, $190,000

Estate of Helen M. Bevacqua to Gary Socola, $42,500

7 Bridges Rentals, LLC to Sephen Finnan, $66,000

Jerusalem

William G. Culver to Steven H. & Lorraine M. Gilbert, $150,000

Estate of Christine E. Andersen to William A. Ratcliffe, $6,000

R. Frederick Porter to Brian J. Porter, $1

Robert Pickney, Jr. to Quinn Porter, $5,000

Frank M. & Wilma L. Hoover, $3,000

Chad Drucker to Preston P. & Jo-Hannah Reynolds, $259,000

Presbytery of Gevena/Lyons to Patricia Gorman, $160,000

Andrew C. Nolan to Heather Morris, $59,000

Michael S. Miller to John K. & Patricia W. Huselton, $1,150,000

James W. & Rosene H. Zimmerman to Kevin & Mary Ann B. Zimmerman, $225,000

Richard G. & Mary D. Magsamen to Bluff Point Cedars LLC, $750,000

Katherine Dereza Martin to William P. Sr. & Amy J. Loveland, $17,500

Kevin W. & Mary Ann Zimmerman to Ammon R. Martin, $175,000

Steven C. Marchionda to Eugene H. Stauffer, $284,500

DM Ross Properties, LLC to David & Elizabeth Wernli, $540,000

Middlesex

Walter Scott III & Elizabeth Parker to Gerald M. Fox, $99,500

Shirley M. Keating to Keating Irrevocable Trust, $1

Aimee & Scott Sawyer to Longue Vue Holdings, LLC, $0

David Charland to Charland Family Real Estate Trust, $0

Anh Q. Le to Alice L. Messina, $350,000

Milo

Jeffrey A. & Michelle D. Morehouse to Derek James Race & Chelsea Marie Guererri, $229,000

Randy L. & Robin Richardson to Christopher Spaulding & Sydney Forshay, $132,500

Dean H. Spoor Estate to Hali Spoor & Brenda Spoor, $41,500

James R. & Rhonda H. Underhill to Wine Trail Vacations, LLC, $224,900

Mathew J. & Janet Pulver to Richard L. & Bethany L. Smith, $300,000

Su Y. Petersen to Shad Faus, $105,000

Barabara Abissi to Michael A. Manahan, $0

Dale & Karen Hallings to NYSEG Corporation, $60,000

Earl W. Jr. & Marla A. Maktura to Ben H. Comstock

Michael S. Schrouder to Brian L. Ward, $115,000

Norman A. & Karen M. Snow to John W. Busch Jr. & Casey L. Bush, $500,000

Thomas A. & Cathleen A. Gleason to Nelson R. & Rush Z. Hoover, $230,000

Mathew J. & Janet Pulver to Matthew and Janet Pulver Revocable Living Trust, $0

Lauren J. Knafo to Steven J. Hadley, $85,000

Herbert E. & Elsie C. Jensen Trust to Terry & Sallie Jensen, $0

Sandra heil, William R. Romig & Judith Stone to Daniel Yonts & Arthur Kirk, III, $69,000

Jennifer S. & Matthew E. Funderburk to Lair at the Lake, LLC, $0

Nancy L. Carlson to Trombley and Kirk LLC, $0

David G. Mashewske to Penn Yan Rentals, LLC, $110,000

Potter

Samantha Harris to Glenn Sherwod, $107,000

Mahlon R. & Suzie Z. Sauder to Mahlon R. & Suzie Z. Sauder, $0

Starkey

Paul A. Brown to Bigelow Avenue Holding, LLC, $135,000

Roger H. & Loretta K. Fulkerson to Michael T. Miller & Jamie L. Cagle, $76,500

Alvin Zimmerman & Paul Jayne to Stephen & Lorraine Burkholder, $121,000

Estate of William Mair to Leon & Florence Brubacher, $177,000

Sameul W. & Lorrene S. Zimmerman to Justin N. & Janet M. Zimmerman, $75,000

Richard F. Wesp to Lori Wesp, $0

The Estate of William E. Myers to MER-CAR DG Corporation, $600,000

Torrey

Bonnie Ann Eskildsen to Bonnie Ann Eskildsen Trust, $0

Martin A. Gibson to Fiona G. Gibson, $0

