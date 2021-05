Dundee Jr./Sr. High School Honor Roll

The Chronicle Express

The following Dundee Junior/Senior High School students have been named to the Honor Roll for the third marking period. High Honor Roll = 95-100%; Honor Roll = 85-94%

7th Grade

High Honor Roll

Jamilynne Blodgett

Meredith Doan

Cameron Eaves

Gavin Jayne

Madalyn Knapp

Arlen Pielow

Eli Raplee

Brayden Rider

Nicholas Sutherland

Olivia Wheeler

Honor Roll

Caleb Bartlett

Christopher Brink

Jacob Buckley

Anna Marie Chancellor

Tyler Curtis

Marley Duffy

Caleb Eaves

Autumn Harris

Irelyn Johnson

Rafael Orozco

Chase Scott

Rebecca Wren



8th Grade

High Honor Roll

Christopher Clancey

Ellie Fleet

Hannah Herrick

Dakota Kirkendall

Bryce Neu

Kamdin Orozco

Kendall Parker

Aidan Webster

Honor Roll

Riley Briscoe

Bryten Dunham

Isabell Easling

Braedyn Fisher

Caden Hill

Jakeb Lederman

Ryan Longmore

Marley McAvoy

Lindsey Mosher

Kevin Roussell

Noah Sorce

Tyler Strickland

Clayton Tremaine



9th Grade

High Honor Roll

Alissa Eaves

Patrick Gibson

McKenna Miller

Jenna Schuerholz

Honor Roll

Thomas Bendick

Logan Curtis

Jenna Erskine

Carlie Gibbs-Beattie

Zachary Grant

Richard Kelly Jr.

Adrienne Kendall

Mason McAvoy

Zachery McCormick

Evan Wood

10th Grade

High Honor Roll

Gavin Briscoe

Trisha Edmister

Aiden Fatta

Jessica Gee

Lily Hall

Jade Roussell

Honor Roll

Mackenzie Bassett

Brieonna Bayer

Camden Buchanan

Cameron Chilson

Mykenzie Clancey

Jessica Davis

Hayden Erick

Tonya LaBell

Reanna Lawrence

Megan Lederman

Emmie Lown

Hayden Morrison

Cassandra Morrissette

Keegan Neu

Rebecca Scholtisek

Nicholas Slavick

Collin Snow

Kali Sutherland

Sydnie Williams



11th Grade

High Honor Roll

Jaedyn Brewer

Cassidy Gage

Courtney Gibson

Renae Gregory

Hayley Herrick

Shannon Allie Howell

David Semans Jr.

Hailey Strickland

Tianna Strickland

Honor Roll

Hannah Brace

Gavin Brink

Hannah Clark

AnnaBelle Colf

Haley Decker

Myah Dombroski

Michael End

Morgan Kennerson

Abigail Miller

Brooklynn Pielow

Ryan Potter

Logan Salvatore

Abigail Scott

Maya Somerville



12th Grade

High Honor Roll

Peyton Boudinot - Valedictorian

Lacy Cole

Makenzie Cratsley - Co-Valedictorian

Cheyenne Cummings

Haley Jefferson - Salutatorian

Annie Lown

Cheyenne Webster

Steven Webster

Honor Roll

Kayla Andrews

Aaron Ayers

Thomas Bartlett

Hunter Crofoot

Katelynne Egburtson

Alyssa Elwell

Ryleigh Hunt

Brandon Kreidler

Gavin Lewis

Morgan Ovenshire

Jessica Porter

Hunter Riek

Cameron Smith

Dominic Smith

Rhianna Smith

Olivia Thomas