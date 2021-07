June Deed Transfers in Yates County

Staff reports

YATES COUNTY – Deed transfers recorded in the Yates County Clerk's Office during June 2021 include these in the town of:

Barrington

Howard & Linda Baube to Howard Baube, $0

Bernita R. & Joseph Roy Salamendra to Joseph Roy & Carmela Sue Salamendra, $0

Stephen J. & Debra F. Weckelman to Debra F. Weckelman, $1

Michael & Donna Spaziani to Kristie Finnerty, $1

Matthew S. & Emma J. Fisher to Alvin & Erma Zimmerman, $0

Glen R. Miller & Catherine DeCamp Miller to Zachary M. Fairbanks, $0

Robert J. Roecklein, Jr & Ann M. Rice to Neil C. Roecklein, $0

Robert J. Roecklein, Jr & Neil C. Roecklein to Ann M. Rice, $0

Ann M. Rice to Daniel Z. Nolt, $190,000

R & L Lakeside Cottage Associates to Jonathan C. & Jennifer L. Federico, $700,000

Patricia A. Zupnik to Debra F. Weckelman, $0

Debra F. Weckleman to Camp David 789 LLC, $0

Stephen & Maureen A. Hicks to Margaret Vlymen, $0

Gerald A. Gladstein to Sean & Katie Hoffman, $679,000

David Nice to Wayne & Marian Sensenig, $405,000

Francis G. & Joan E. Horton to Irvin B. & Edna B. Zimmerman, $160,000

Marc T. & Christine A. Osborne to John Mann, $75,000

Benton

Chester H. & Irene W. Martin to Timothy Dunning, $186,000

Paul E. Roe to Nolan Dean & Jayson Hoover, $25,000

Patty Lou Race to Thomas W. Fulkrod, $57,000

Ivan W. & Anna H. Martin to James T. & Christina M. Granger, $19,000

Italy

Stuart Sheppard to William P. & Emily S. Duggan, $390,000

Mark A. Socola to Alana Jean Johnstone, $14,000

Robert L. & Bambi S. Sprague to Steve Werner & Lisa Sidorakis, $35,000

Curtis C. Rogers to Brent K. & Kristin A. Swallow, $105,000

Andrew R. & Marianna D. Beigel to Alexis K. Corso & Darla White, $123,000

Robert L. & Bambi S. Sprague to Steve Werner & Lisa Sidorakis, $0

James J. & Susan C. Heidenthal to Derek J. & Jennifer J. Carlson, $329,000

Jerusalem

Ruben Alconero to Ian Smith & Samantha Stumpf, $110,000

Michael R. McGinnis to Glen & Eileen Davis, $40,0000

Dawn Marie & Daniel James Morris to Suzanne Westlake, $125,000

Patricia K. McMichael to Steve M. McMichael, $1

Michael & Sharon Stefkovich to David & Jolene Sensenig, $30,000

Rebecca T. & Kenneth T. W. Lee to Christopher Carl & Amy Lee Walther, $850,000

Gary E. & Janet A. Molyneaux to Richard M. & Debra M. Morlok, $140,000

Stephen W. Carter to Michelangelo & Ann Gallucci, $300,000

Middlesex

Milch T. & Ming Huang to Brian P. & Ingrid K. Watkins, $650,000

Scott Troth to Jacob Lambert, $15,000

Daniel K. Smith, Executor to Gordon & Jacqueline Fisher, $45,000

Andrew R. Komarek to 229 East Lake Road LLC, $0

Andrew & Brenda Komarek to 229 East Lake Road LLC, $0

Kairos, LLC to 229 East Lake Road LLC, $0

Milo

Troyer Properties, LLC, to Jerrick & Amber Zeiset, $100,000

Estate of Charlotte Fox to Glenna Mae Fox, $0

Geena Marie & Royce A. Flickner to Dale A. & Victoria L. Merkley, $157,000

Lisa M. & Darrell J. Lake to Andrea Dupree, $173,500

Timothy R. Trombley to HJSS Enterprises, LLC, $400,000

Marc T. & Christine A. Osborne to Christopher G. Sarah Sawyer, $75,500

Bruce W. Morgan to Scott & Kimberly Grinnell Williams, $80,000

John & Laura Reindl to Reindl 2021 Revocable Trust, $1

Peppers Deli & Pasta LLC to Driscoll & Hedworth LLC, $150,000

Herbert T. Fitch, Lois Hatch & Fitch Living Trust to Gregory Wayand & Susan Matteson, $156,000

Beth Ann Fontana to Lawrence & Beth Ann Fontana Revocable Trust, $0

Gordon-Randall Properties LLC to Coach & Equipment Real Estate LLC, $739,000

Amos L. Nolt to Richard B. & Norma W. Nolt, $550,000

Bert Ryan Dailey to Sheppard St LLC, $0

Kathleen A. Marchenese to Austin J. Lapp, $135,000

Linwood L. & Cindy K. Hough to David L. & Denise C. Rubin, $60,000

Patty Lou Race to Thomas W. Fulkrod, $37,000

Holly L. Seeley to Cody K. Ryan, $168,999

David J. & Marcia L. Duncan to Marcia L. Duncan, $0

Paul White to Penn Yan Rentals LLC, $165,000

Beverly J. Hall to Mark C. Malcolm II, $135,000

Chad J. Allison to Wesley Xavier, LLC, $365,000

Potter

Joshua C. Fleig to AnnMarie & Michael Davenport, $120,000

Michael & Brenda Harris to Samantha Harris & Justin Woodruff, $171,000

Terry L. Button to Jeffrey S. Dann, $668,000

Jeffrey S. Dann to R&R Land Holdings LLC, $0

Starkey

William & Patricia McIlvride to Patricia McIlvride, $0

John Copley to Lawrence & Linda Sampson, $160,000

Richard L. Axtell Sr. & Helen Axtell to Brandon Cadwell, $0

Allan Armstrong to Aaron Armstrong, Adam Armstrong, & Alex Armstrong, $0

Bonnie Milliman Revocable Trust to Bonnie Milliman & Carissa Milliman, $0

Karla J. Smalley to Travis Bentley & Trevor Bentley, $0

Bruce I. & Suzanne M. Kendall to Bruce I. & Suzanne M. Kendall IRR Trust, $0

Paul Jayne & Alvin Zimmerman to Pearl & Paul Jayne, $0

Johannes Moll Revocable Trust to Michael Lynn & Victoria A. Jezorski, $133,000

Torrey

Todd Summers to Barbara Fraser & Joel B. Cort, $995,000

Michael A. Kenyon to Brenda & Milton Race, $200,000

Lisa Hartsock to April Myers, $1