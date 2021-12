November deed transfers for Yates County

Staff Reports

PENN YAN -- The following deed transfers were recorded in the Yates County Clerk's Office during the month of November 2021.

Barrington

Lee Michael Morehouse to Steven E. Wheeler, $23,000

Donald P. Lando to John D. & Pamela M. Dubbs, $72,000

Mahlon Z. & Ada M. Burkholder to Eli H. & Rachel W. Burkholder, $0

Sidney J. Mann to Luke H. & Naomi B. Shirk, $17,085

Edwin Z. Martin, John Earl Martin & Kenneth Martin to John Earl Martin, $575,000

830 ELR LLC to Paul H. & Carrie H. Marcinkevage, $360,000

Robert J. & Sheralyn J. Fox to Michael S. Fox, $37,610

830 ELR, LLC to Donald M. & Lynn Palatas Delaney, $68,800

830 ELR, LLC to Richard G. Carr and Linda L. Carr Living Trust, $0

Robert A. & Ane M. Shull to Timothy & Leslie McCracken, $500,000

James L. & Elizabeth B. Blackburn to 1104 East Lake Rd, LLC, $550,000

Estaet of Burton F. Beers & Martha Beers Williams, Executor to Marth Beers Williams & Burton F. Beers, JR, $0

830 ELR, LLC to David C. & Elizabeth H. Tillman, $55,500

Marcelle Rea Mitchell, Trustee of MRM Living Trust to Joshua M. & Jillian L. Henderson, $165,000

Benton

Shepardson Family Trust to William R. Goselin & Kimberly Gridley, $220,000

John W. & Celeste R. Evangelista to Stephanie Schoennauer, Paul Evangelista & John Evangelista II, $0

Mathew & Jennifer Perry to Jennifer Perry, $0

Jerry H. & Carolyn O. Martin to Webster N. Barbara Ann Martin, $585,000

King Family Revocable Trust to Richard A. & Sarah M. Kiley, $565,000

James G. Jones II to James G. Jones II & Jodilea L. Jones, $0

Nathan H. Horning to Ivan D. & Eva B. Martin, $71,900

Italy

Mark T. Hanna to Joshua Max Briner, $61,000

Samuel E. & Fannie E. Garber to William F. & Maryalice T. Kocher, $4,000

Duke & Karla Clark to Jared C. Lyons, $67,100

Ronald D. Boni to Andrew W. & Emily R. Rice, $180,000

Ronald D. Boni to Andrew W. & Emily R. Rice, $0

Benedict Bennett to Logan Rockcastle, $90,000

Jerusalem

Edmund J. Maguire, Mary Ann Suggs, Kathleen Rankin & Theresa Murphy to Wayne & Diane Martin, $526,500

Stephanie Morse to Darren Morse, $0

Lucille A. Smart to Michael H. & Jennifer L. Smart, $0

Russell Achzet as Executor of the Estate of Barabara H. Achzet to Mathew H. Fronk, Trustee & Donna M. Fronk, Trustee, $605,100

Jeanne Mott-Anderson & Jeanne Mott-Anderson, Exe of Harold A. Anderson Est. to Eric Anderson, William Anderson, & Christopher Anderson, $100,000

Edward R. & Christina M. Traphagen to Bryan R. Quayle, $213,000

Kathryn W. Disbrow to Quinn D. Busch & Lorna Y. Busch, $86,950

Leonard G. Lang and Delores B. Lang Trust to Richard & Debra Morlok, $0

Michael H. Collins, Mark V. Collins & Maren Kay Schad to David M. Patrick, Rebecca S. Patrick & Linda L. Patrick, $525,000

Larry A. & Carol T. Wilkins to Christopher Wilkins & Troy Wilkins, 0

Patrick Sabine to West Lake Road Group Inc., $310,000

Vince E. Volland to Philip M. Reynolds, $200,000

Michael & Karen A. Brahm to Six Ponds Lane, LLC, $80,000

Marlin W. Ada Mae S. Zimmerman to Allen H. & Regina S. Martin, $52,000

Buck J. & Jessica L. Volek to Willow Tree Cottage LLC, $610,000

Douglas A. Fingar, Terry L. Fingar & Gordon S. Taft to Roy J. & Elizabeth M. Taft, $32,000

Douglas A. & Terry L. Fingar to Robert H. & Dianne M. Fingar, $200,000

The Gary L. and Gretchen K. Van Noy Family Trust to Christopher & Anne Ince, $445,000

Richard J. & Sally P. Sutton to Sally P. Sutton, $0

Miriam G. Pletcher to Ryan Griffiths, $30,000

Nancy L. Hamilton to Derek C. Hamilton, $1

Steve Winton & Laura Williams to Mathew & Carissa Winters, $530,000

Middlesex

Eliza Heaton ESQ. as Referee to Real Estate Growth Fund, LLC $144,831.16

Rosemary Austin to David & Laura Austin, $1

Deborah F. Haen as Trustee of Friedlander Family Qualified Personal Residence Trust to Deborah F. Haen & David T. Friedlander, $0

Estate of Donald G. Petrie & Deborah A. Rice, Executrix to Patricia Gudinas, $0

Roger W. Byrd to Michael R. Stoffman, $1,850,000

Jo S. & Myra B. Kirkenaer to Willam H. Bruce Jr. & Joan Ballard-Bruce, $0

Daniel M. & Judith A. Fultz to D. Mark Fultz, Trustee & Judith A. Fultz, Trustee, $1

Milo

Thomas & Patricia Opper to C.N. Iversen Family LLC, $615,000

Lewis N. & Lucy H. Martin to Tracy Beth Mitrano, $95,000

Michael A. Kenyon Irrevocable Trust to Harry E. & Penny L. Lewis, $108,000

Art Pike & Gary Reagan to 7H Properties LLC, $188,000

Rodney E. & Evelyn A. Blumenau to Mary Elizabeth Nesser, $960,000

The Bank of New York Mellon, as Trustee to Oaks of Mamre LLC, $72,213

Harry & Deborah Rubin to Kelly L. Barrick, $1,500,00

104-106 Main Street LLC to Raymnd & Martha Knafo, $200,000

Dominic J. & Janyce R. Fonte to Fonte Family Irrevocable Trust, $1

Lac Vista Estate, Inc. to Nathaniel Salpeter & Anna Sweet, $1,335,000

Jeremy & Jessica Russell to Jeremy Russell, 0

James J. & Christy Adams to Paula M. McMichael, $90,000

Floyd D. Lane to Michael C. Hawley II, $126,500

Arthur F. Kirk Jr. & Beverly Ann C. Kirk to Arthur F. Kirk Jr. as Trustee & Beverly Ann C. as Trustee, $0

Leo T. Galletta Jr. to Leo T. Galletta Jr. & Martha B. Galletta, $0

Marlene Rohe Revocable Trust to Brandon Yehl & Stephanie Lauren Knapp Yehl, $980,000

Potter

Cornerstone 7973 Holdings LLC to Steven & Rhonda Marlowe, $15,000

James A. & Lucinda Loomis to Carrie L. Bricco & Elizabeth L. Loomis, Trustees of Loomis Irrevocable Trust Agreement dtd 11/3/21, $0

Elvin M. & Ellen W. Weaver to Elvin N. & Elva Jane Burkholder, $160,000

Gary Ward to Jonathan R. Horst, $35,000

Starkey

Paul A. & Karen L. Brown to Helen Lawson, $15,000

Diana Jayne to Diana Johnson, $133,200

Vicki E. Cadwell as Executor E/O Wilma Jean Cadwell to Vicki E. Cadwell & Carol A. Robbins, $0

Barbara A. Schiesser to Mark Robert Schiesser & Bridgette Wiefling, $850,000

J. Keith Newcomb to Kaitlynn Newcomb, $0

James E. & Judith E. MacNeal to Joan Rice, Jill Grantier, Joel MacNeal & John MacNeal, $1

Sasha Properties LLC to NY 2021 Oakwood Estates LLC, $2,095,00

BWF Holdings LLC & Olaf U. Lieberg to Beer in Dundee LLC, $1,300,000

Torrey

Leslie Raymond & Gail Raymond to Allen & Dorothy Presher, $470,000

Frederick Eskildsen & Lois Hall to Rachel Krajewski & Kathleen Miller, $550,000

Thomas A. Patrick to Galen E. Zimmerman, $80,000

Webster N. & Barbara Ann Martin to Jerry H. & Carolyn O. Martin, $585,000

Dieter W. & Maxine J. Schwarzbauer to Erica M. Swantek & Gretchen L. Sabek, $0

Granzin Family Wealth Trust to Mamelt LLC, $881,000

Jillian Senner to Petar & Biljana Petreski, $329,000

James B. & Susan M. Getgen to Ernest W. Callaway IV, $12,000