Dundee Jr./Sr. High School honor rolls

Dundee Central School

DUNDEE -- The following students have been named to the Honor Rolls of Dundee Jr./Sr. High School for the second marking period of 2021-'22.

7th Grade

High Honor Roll

Chelsie Busch

Olivia Cole

Maggie Duffy

Elijah Fassett

Danica Hall

Hannah Russell

Emma Sorce

Honor Roll

Kaelee Bunn-Smith

Ethan Farrow

Elle Grant

Cyle Howell

Alex Kendall

Nyla Lanning

Gray Moore

Peyton Mullin

Katherine Tomion

Ares Pym

Brody Ryan

Caleb Semans

8th Grade

High Honor Roll

Caleb Bartlett

Jamilynne Blodgett

Meredith Doan

Marley Duffy

Madalyn Knapp

Eli Raplee

Brayden Rider

Nicholas Sutherland

Aubrey Boorom

Honor Roll

Jacob Buckley

Bryannah Crane

Chris Dillon

Travis Dillon

Caleb Eaves

Gavin Jayne

Irelyn Johnson

James Mitchell

Rafael Orozco

Arlen Pielow

Rachel Scott

9th Grade

High Honor Roll

Christopher Clancey

Grady Cole

Ellie Grant

Hannah Herrick

Marley McAvoy

Bryce Neu

Kamdin Orozco

Kendall Parker

Aidan Webster

Honor Roll

Riley Briscoe

Braedyn Fisher

Dakota Kirkendall

Caden Hill

Jakeb Lederman

Lindsey Mosher

Kevin Roussell

Noah Sorce

Clayton Tremaine

10th Grade

High Honor Roll

NONE

Honor Roll

Logan Curtis

Aubrie Belmore

Alissa Eaves

Jenna Erskine

Joseph Fiorilla

Patrick Gibson

Richard Kelly

Adrienne Kendall

Logan Snyder

McKenna Miller

Zachery McCormick

Jenna Schuerholz

11th Grade

High Honor Roll

Brieonna Bayer

Gavin Briscoe

Madison Conklin

Aiden Fatta

Lily Hall

Tonya LaBell

Cassandra Morrissette

Kali Sutherland

Honor Roll

Alissa Brill

Camden Buchanan

Logan Buchanan

Cameron Chilson

Mykenzie Clancey

Jessica Davis

Trisha Edmister

Hayden Erick

Mathew Kennedy-Brewer

Megan Lederman

Emmie Lown

Ryan McTamney

Hayden Morrison

Keegan Neu

Makaylee Perry

Camden Rosemier

Lilliana Smith

Sydnie Williams

12th Grade

High Honor Roll

Hannah Clark

AnnaBelle Colf

Gabriel Dillon

Myah Dombroski

Michael End

Trinity Ennis

Cassidy Gage

Courtney Gibson

Renae Gregory

Hayley Herrick

Shannon Allie Howell

Pryce Cunningham

Jade Roussell

Jaedyn Brewer

David Semans Jr.

Abigail Scott

Hailey Strickland

Tianna Strickland

Ryan Potter

Morgan Kennerson

Honor Roll

Hannah Brace

Maya Somerville

Hallie Knapp

Sadie Lown

Brelynn Lux

Abigail Miller

Brookllynn Pielow

Logan Salvatore

Rebecca Scholtisek

Haley Decker