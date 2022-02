Penn Yan Academy honor rolls

Staff Reports

The following students achieved Superior Honor Roll and Meritorious Honor Roll during the second marking period at Penn Yan Academy.

Grade 9

Superior Honor Roll

Andersen, C

Barden, C

Brown, M

Castner, K

Chaffee, N

Clancy, E

Condella, A

Cummings, B

D'Amico, S

Dunning, B

Fingar, T

Foster, A

Hawley, K

Hayes, R

Hoke-Naylor, L

Holly, J

Jayne-Lehman, H

Johnson, C

Kriegar-McCarthy, C

Lenchert, D.

Mackerchar, B

Miller, C

Miller, C

Miller, D

Miller, L

Miranda Wiltberger, M

Morgan, E

Nielsen-Henderson, A

Poston, A

Prather, L

Reinard, A

Reynolds, J

Richter, M

Robak, B

Saner, C

Smith, A

Thompson, W

Tillman, A

Meritorious Honor Roll

Dahl, S

Dallos, A

Ennis, M

Eveland, C

Hollister, J

LaFave, T

Linehan, M

Maldonado, J

Manchester, A

Mayhew, B

Naprava, B

Parmelee, K

Race, A

Shaddock, K

Smart, Mo

Soyring, Jo

Stork, K

Thompson, S

Wheeler, M

Zeller, T

Grade 10

Superior Honor Roll

Ayers, B

Banach, M

Bouchard, B

Bouchard, R

Bush, M

Cunningham, C

Dailey, K

D'Amico, G

Dann, R

Dunning, M

Emerson, A

Garvey, R

Greene, A

Hanley, W

Hansen, M

Hassos, H

Hinkal, C

Hinkal, I

Jones, P

Koen, N

Lewis, K

Loveland, J

Mullins, T

Paddock, A

Perez, O

Spears, L

Tette, J

Thompson, C

Tietjen, J

Trank, H

Webber, A

Wheeler, A

Young, D

Meritorious Honor Roll

Dillon, A

Eaves, J

Eichenhofer, E

Ficcaglia, G

Marsh, L

Martens, J

Morris, R

Nielsen-Henderson, J

Parsons, A

Sapp, P

Vivier, B

Walker, K

Wilson, M

Grade 11

Superior Honor Roll

Albro, V

Andersen, M

Bailey, K

Bamberger, J

Barden, T

Berry, L

Castner, R

Czymmek, M

Droney, J

Druker, A

Flynn, J

Gottshall, J

Greene, E

Hadley, K

Hilton, G

Holly, L

Kuver, M

Lane-Tomion, C

Martinez, V

Meredith, R

Middlebrook, R

Nagpaul, C

Orr, C

Reagan, C

Reid, D

Roberts, G

Schoonover, J

Shaffer, E

Shoff, L

Smith, A

Smith, M

Stempien, E

Wilkinson, R

Meritorious Honor Roll

Bishop, O

Campbell, T

Cummings, C

Dame, G

Dunning, T

Griffiths, R

Kriegar, J

Layton, M

Morgan, A

Parsells, W

Petersen, S

Pinckney, K

Preston, C

Shaw, J

Smith, S

Steele, K

Stork, E

Young, J

Grade 12

Superior Honor Roll

Bailey, P

Barone, J

Bodine, A

Bouchard, T

Bush, A

Campbell, I

Castner, A

Dalglish, M

D'Archangelo, M

Decker, J

Emerson, G

Foster, A

Fox, C

Garvey, A

Grabski, J

Griffin, K

Hanley, Me

Hansen, Br

Harrison, E

Harrison, S

Hathway, B

Hayes, D

Hight, K

Hollister, J

Kniffin, A

Koen, C

Kriegar, B

Martini, M

Miranda Wiltberger, K

Poblete, R

Reyes-Leon, A

Reynolds, A

Rodriguez, A

Rodriguez, C

Smith, T

Smith, Z

Strong, N

Washburn, C

Wheeler, C

Wright, M

Yonts, P

Meritorious Honor Roll

Albro, S

Berrios, S

Comstock, L

DeKay, W

Fleet, E

Hassos, D

Jensen, M

Mitchell, N

Morabito, A

Moschiano, D

Murdock, M

Murphy, N

Ortiz, A

Parsons, H

Sapp, M

Shirah, A

Smith, A

Stewart, G

Trank, S