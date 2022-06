May deed transfers in Yates County

Staff Reports

PENN YAN — The following deed transfers recorded in the Yates County Clerk's Office during May 2022, listed by town:

Barrington

Lowell Z. & Norma B. Hoover to Yates County, $25,080

Ronald A. Thomas to Airell & Beverly Weaver, $63,000

Elam Ray & Lisa M. Zimmerman to Jason H. & Linda B. Zimmerman, $1,311,200

Aaron M. & Ada M. Zimmerman to Harlan Z. & Ella B. Stauffer, $0

Peter A. Forman to Richard & Margaret Morrison, $85,000

David R. & Maude E. Coleman to Geordie Stutzman & Emily Oster, $160,000

Jonathan C. & Jennifer L. Frederico to Jonathan and Jennifer Federico Living Trust, $0

Robert M. & Lisa Gordon to Georgia E. Rossi Trust, $1,600,000

Benton

Samuel B. & Lena M Shirk to John A. & Bonnie L. Anderson, $145,000

Melody Jefferson as Administrator to Karl Schenk, $40,000

Allen S. & Dawn E. Bush to Daniel M. Green II & Melissa E. Green, $0

Italy

Eletha C. Lectra-Decker, as Executor to Belinda Houck, $87,500

Jerusalem

Denise Tyler to Sayre Fulkerson, $212,000

Marsha A. Hart to Gregory Patrick & Veronica Quiroga, $1,250,000

James W. & Rosene H. Zimmerman to Kevin & Sherry Kayn, $30,000

John E. Nicolo to Kevin & Sherry Kayn, $3,000

Iva Kay Peterson to Peterson Family Trust, $0

Paul Garrett Corporation to Jeffrey R. Warren III, $977,150

Mark & Barbara Grammatico to Jason & Lorrie Whipple, $28,000

Nicholas & A. Maria Coco to Coco Revocable Living Trust, $0

Barbara Corbett to Bradley & Cheryl Deaton, $1,472,380

Barbara Corbett to Bradley & Cheryl Deaton, $145,620

Steve McMichael to Christopher & Patricia Baechler, $405,000

Robert H. & Dianne M. Fingar to Austin R. Fingar, $225,000

Eric Anderson & Christopher Anderson to William & Lynn S. Anderson, $600,000

James C. & Kristen H. Kron to Michelle E. Christiansen & Jeremy Bunn, $37,500

Sally A. Wheeler to Jennifer G. Irwin, $160,000

Patricia A. Taylor to Martin W. Hill, $600,000

Brenda L. Fultz & Robert L. Nielsen to Nicholas E. Fultz, $160,000

Middlesex

Linda K. Green to 247 Acres LLC, $1,236,000

Francis J. Kelly to 247 Acres LLC, $136,620

Secway Realty, LLC to Thomas Cattalani, $67,000

Susan D. Sage to Susan D. Sage Revocable Living Trust, $0

The People’s Line, LLC to Alison Henry, $400,000

David C. Jorgensen to George Jorgensen & Mia Jorgensen-Waghmare, $0

Rachel Young to Anne Marie Santini, $1

Karelee LaClair to Julie Rae, $40,000

Ryan Hackett to Jered D. & Serena K. Waggoner, $170,000

Estate of Carla J. Hobart by Heather Riley, Administratrix to Heather Riley, $0

Milo

Donald P. Jr. & Joan K. Guild to Nicolas A. Jr. & Patricia L. Cantiello, $398,900

Elam H. & Berneice H. Reiff to Daryl W. & Loretta M. Reiff, $350,000

George & Allison Laws to Allison Laws, $1,000

Stephen R. Henderson as Executor to James R. Henderson, $0

Richard A. Perry Jr. to Patricia Shriver, $110,000

Kahla M. Dombroski to Kahla M. Dombroski & James P. Manchester, $0

Jeffrey N. Leenhouts & June I. Brush to Jeffrey N. Leenhouts, $0

Christopher L. Mashewske to Mitchell A. Lehman, $22,500

Martin J. & Anne Olmstead to Griffin Klice, $140,000

Janet B. Moon Revocable Trust to Robert R. Moon, Linda M LaRock, Sarah Pickell, & Stewart Moon, $0

Sharon E. & Wilford J. Muchler, Jr. to Michael F. Madigan, $150,000

Daniel W. Banach to William Walker & Stacey Banach Gerhardt, $145,000

A.M.R. Legacy, LLC to Krista Smith & Linda Miller, $126,000

Kenneth H. & Juanita M. Dobroski to Clarenece H. & Elaine M. Garmen, $265,000

Andrew J. & Susan DeSorbo to Stephen G. & Jocelyn N. Stoltzfus, $227,500

Eugene Z. & Phebe Hoover to Erla W. Zimmerman, Wayne W. Zimmerman, & Nelson W. Zimmerman, $160,000

Christopher L. Hunt & Mary E. Staudenmayer to Christopher L. Hunt & Mary E. Staudenmayer, $0

John & Christine Paris to Raphel Boucher & Eve Landen, $79,000

Jeffrey D. Best to John D. & Beth M. McNelis, $116,000

Stephen A. Eskildsen, Frederick G. Eskildsen, & Lois A. Hall to Frederick G. Eskildsen & James A. Eskildsen, $0

Laverne R. & Dorcas B. Hurst to Titus M. & Ada Z. Reiff, $275,000

Potter

James E. Eaves to Vandermark 2014 Residence Trust, $106,000

Justin H. & Amy Christine Hull to Justin H. & Amy Christine Hull, $0

David B. & Edna S. Zimmerman to Daryl G. Martin, $150,000

Starkey

Clay H. Cadwell to Adam B. Cadwell, $0

Debra A. Kernahan to Peter W. Davis, $110,000

Alvaro & Vivian Perez to Robert & Kathleen Lynch, $251,000

Laurie T. Timberman to Jane Elizabeth Miles, $87,500

Torrey

Thomas W. Fulkrod & Glenn A. Quackenbush to Brian Flynn, $120,000

Stephen R. Henderson as Executor to James R. Henderson, $0

Klaas U. & Mary-Howell Martens to Peter H. & Hanna Martens, $850,000

Laurence B. Guttmacher & Therese A. Caffery to Revocable Trust of Laurence B. Guttmacher, $0

Kenneth & Ellen L. Campbell to The Campbell Family Trust, $0

Kathy Guenther to Guy R. Christiansen & Kathleen A. MacCallum, $55,000

Stephen A. Eskildsen, Frederick G. Eskildsen, & Lois A. Hall to Stephen A. Eskildsen, $0